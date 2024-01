In Bad Salzungen gibt es ein Restaurant der Herzen.

Politik Linke-Chef serviert im Restaurant der Herzen in Salzungen

Bundesvorsitzender Martin Schirdewan unterstützt die ehrenamtlichen Helfer. Dazu gesellt sich ein Profikoch.

Das Restaurant der Herzen in Bad Salzungen öffnet noch bis Ende Januar und zwar jeden Freitag. Wie die Landtagsabgeordnete Anja Müller (Linke) mitteilt, wird am 5. Januar, ab 11 Uhr wieder ein Menü serviert. Dabei werden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vom Bundesvorsitzenden der Linken, Martin Schirdewan, unterstützt.

Bereits vor einem Jahr war er zu Gast. Wie sehr ihm damals die Herzlichkeit beeindruckte, berichtete Schirdewan in vielen Talkshows und bei weiteren öffentlichen Auftritten. Es ist ihm ein Bedürfnis, auch in diesem Jahr im Restaurant der Herzen in Bad Salzungen tätig zu sein.

Außerdem kocht am Freitag Profi Daniel Starost. Er hat viele Jahre am Meininger Theater gearbeitet und betreibt nun eine Gaststätte in Saalfeld-Rudolstadt. Starost hatte von der ehrenamtlichen Initiative gehört und spontan seine Hilfe angeboten.

„Offen ist das Restaurant der Herzen für alle – egal ob Rentner, Bauarbeiter oder Bürgergeldempfänger“, macht Anja Müller aufmerksam. Die Initiatoren möchten, dass sich Menschen mit unterschiedlichsten Biografien kennenlernen. „Wir sehen das als einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt“, betont die Abgeordnete.

Bis Ende Januar gibt es jeden Freitag, von 11 bis 14 Uhr, ein kostenfreies Menü in der Kutscherstube Bad Salzungen, Bahnhofstraße 23.