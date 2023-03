Literarisches Trio liest in Eisenach

Eisenach. Ein literarischer Zirkel ist am 16. März im Gedankentheater in Eisenach präsent.

„Nichts Weibliches ist uns fremd“ heißt es am Donnerstag, 16. März, 19 Uhr, im Gedankentheater von Ilse Pforr am Theaterplatz 2 in Eisenach. Unter diesem Titel lesen die Hobby-Autoren Jana Freiberg, Kathrein Schellenberg und Gisela Verges aus eigenen Werken. Musikalisch begleitet wird der literarische Zirkel dieser drei im Leben stehenden Frauen von Gitarrist Karsten Degenhardt.

Verges, Schellenberg (Ärztin) und Freiberg sind Autorinnen verschiedener Generationen mit ganz unterschiedlichen Handschriften.