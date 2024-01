Tierheim Lob für ehrenamtliche Tierschützer in Eisenach

Eisenach Oberbürgermeisterin hat sich für das Engagement der Tierheims und bei Igelretterin Ingrid Röschke bedankt.

Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) hat kürzlich einen Korb voller Geschenke ins Tierheim am Trenkelhof gebracht. Dabei nahm sie sich die Zeit, die Arbeit der dortigen Beschäftigten zu würdigen und sich mit der stellvertretenden Heimleiterin, Ines Röhle, und der stellvertretenden Vorsitzenden des Tierschutzverein Eisenach, Franziska Feuerstein, über die aktuellen Herausforderungen auszutauschen. „Wir sind weiter auf einem guten Weg und versuchen, für die Tiere das Beste rauszuholen“, betonte Ines Röhle.

„Es berührt mich, mit wie viel Herzblut sich die Mitarbeitenden und Freiwilligen um die Tiere kümmern. Ihr Einsatz verdient höchste Anerkennung und Unterstützung“, äußerte Katja Wolf.

Im Anschluss besuchte die Oberbürgermeisterin die Eisenacher Igel- und Tierretterin Ingrid Röschke und dankte auch ihr für ihr unermüdliches Engagement. „Ingrid Röschke leistet im Stillen ganz Großes. Ich bin tief beeindruckt von der Hingabe, die sie täglich für unsere tierischen Mitbewohner an den Tag legt“, so Wolf.

„Die Tiere tun einem einfach gut. Die Vögel sind schon am Morgen so fröhlich, sodass man nur mit einem Lächeln in den Tag starten kann“, erklärte Ingrid Röschke.