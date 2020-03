Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lokal im Wartburgkreis holt "Michelin"-Stern - Erfurt verteidigt Auszeichnung

In Thüringen hat ein weiteres Restaurant die Feinschmecker des „Guide Michelin“ überzeugt: Das „BjoernsOx“ in Dermbach in der Rhön. Damit weist der Hotel- und Restaurantführer für den Freistaat nun zwei Lokale mit besonders guter Küche aus. Neben dem Aufsteiger aus Dermbach hat das Erfurter „Clara - Restaurant im Kaisersaal“ seinen Stern verteidigt, wie aus einer Mitteilung der Restauranttester vom Dienstag hervorgeht. Bundesweit gibt es 255 Lokale mit einem Stern und 43 Häuser mit zwei Sternen; dem Spitzenclub mit drei Sternen gehören zehn Restaurants an.

Das „BjoernsOx“ verspricht auf seiner Internetseite „eine Geschmacksreise durch die Rhön“. Es bietet demnach nur fünf Tische, an denen Gästen ein Acht-Gänge-Menü serviert wird. Allerdings können sie dabei nicht aus einer Speisekarte wählen, sondern müssen sich überraschen lassen, was ihnen auf den Teller kommt.

Unter der Rubrik „Bib Gourmand“ werden außerdem Restaurants aufgeführt, „die ein Maximum an Schlemmerei bieten, mit guten Produkten, die schön zur Geltung gebracht werden“, hieß es. Darunter finden sich dieses Jahr drei Vertreter aus Thüringen, und zwar in Nordhausen („Feine Speiseschenke“), Eisenach („Weinrestaurant Turmschänke“) und erstmals auch Blankenhain („Zum güldenen Zopf“).

