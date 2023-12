Lutherhaus Eisenach mit Sonderöffnung zum Jahreswechsel

Schmiedeeiserne Laterne am Eisenacher Lutherhaus.

Eisenach Besuch am 30. und 31. Dezember möglich. Vorher und nachher stehen aber Wartungsarbeiten an

Das Lutherhaus geht mit Sonderöffnungszeiten in die letzten Tage des Jahres. Das überregional bekannte Museum ist zum Jahreswechsel geöffnet am Samstag, 30. Dezember, von 10 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 31. Dezember, von 10 bis 14 Uhr. Die Ausstellungen und der Museumsshop des Lutherhauses bleiben allerdings wegen jährlicher Wartungsarbeiten vom 24. bis 29. Dezember 2023 sowie vom 1. bis 31. Januar 2024 geschlossen.