Macht-voll!

Wartburgregion. Das Wort zum Sonntag von Marco Lindörfer, Pastor in der StartUp-Kirche in Eisenach.

Er ist der Hoffnungsträger eines ganzen Volkes. Er kommt aus dem Armenviertel einer Millionenstadt, hat es zu deren Bürgermeister geschafft und steht kurz davor Präsident des Landes zu werden. Das wäre perfekt.

So gut wie er kann sich keiner in die Menschen hineinversetzen. Also wird er gewählt und startet furios.

Als Reformator hält er, was viele in ihm sehen.

Er erlaubt Meinungsfreiheit, wo es vorher keine gab, hat Minderheiten im Blick, die keiner mochte.

Wahnsinn. Die richtige Entscheidung.

Die Jahre gehen ins Land und aus dem Reformator von einst wird ein Mann, der Härte zeigt, der in Korruptionsverdacht gerät und in Klüngelei.

Ein Mann, der nur noch an der Macht bleibt, weil er rigoros gegen seine Gegner vorgeht und die einst begonnene Reformen schon längst wieder über den Haufen geworfen hat.

Marco Lindörfer, Pastor in der StartUp-Kirche in Eisenach. Foto: Wolfgang Süpke

Was war passiert? Was hat zu dieser Veränderung geführt? John Dalberg-Acton ein britischer Historiker, der bereits Tod war, als besagter Politiker tatsächlich in Erscheinung trat, hätte es wohl so beschrieben: „Die Macht selbst war es!“Mit größer werdender Macht verlieren wir Menschen den Blick für andere und wollen den Status, der uns so gefällt erhalten. Und in den meisten Fällen verändert das die Person auch nachhaltig.

Der Gott der Bibel verhält sich anders. In der Bibel wird Gott auch als mächtiger Herrscher bezeichnet. Ein mächtiger Gott, der alles kann, diese Macht aber nur im Positiven einsetzt. Und auch nicht für sich selbst, sondern für uns. Für Sie und für mich. Ein Gott, der bereit ist den eigenen Nachteil in Kauf zu nehmen, um Menschen ihre Freiheit zu geben. Wie?Gott selbst wird Mensch und stirbt. Aus Liebe. Ein Moment der Ohnmacht. Und dann drei Tage später der Moment der Auferstehung. Jesus lebt. Er taucht auf als Sieger und in diesem österlichen Siegeszug wird Jesus beschrieben als mein Freund.

Er ist und bleibt Gott. Mit aller Macht und doch mein Freund, mir zugewandt.

Ein Machthaber ganz anders als wir Menschen.

Was verändert sich in Ihrem Bild von Gott, wenn sie darüber nachdenken?