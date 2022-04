Malwettbewerb zur Eisenacher Kinderkulturnacht endet in einigen Tagen

Eisenach. Das diesjährige Symboltier der Kinderkulturnacht in Eisenach ist ein Fuchs. Kinder können diesen malen und ihre Zeichnungen einreichen.

Die Kulturnacht für Kinder findet am 9. Juli statt und zwar in diesem Jahr zum 17. Mal. Vorab gibt es wieder einen Malwettbewerb, zu dem die Kinderbeauftragte Annette Backhaus aufgerufen hat. Ein Fuchs wird in diesem Jahr das Maskottchen der Kinderkulturnacht, kurz Kikuna, sein. Viele tolle Bilder, gemalt von Mädchen und Jungen, seien schon eingetroffen.

Wer vielleicht die Osterferien nutzen möchte, um einen Fuchs zu malen, kann das noch bis zum Einsendeschluss am 30. April tun. Danach wählt eine Jury die zehn Füchse aus, die dann im Programmheft erscheinen werden.

Es winken tolle Preise. Und: Das Siegerbild wird zum Logo der Kikuna gekürt. Außerdem werden alle Kunstwerke an diesem Abend in einer Ausstellung zu sehen sein. Kinder, Eltern und Großeltern können die Fuchs-Bilder an die Kinderbeauftragte Annette Backhaus, Markt 22, Stadtverwaltung Eisenach, schicken oder direkt im Bürgerbüro abgeben. Dabei bitte nicht vergessen, den Namen und das Alter auf die Vorderseite zu schreiben. Die Kikuna bietet ein breites Spektrum an Aktivitäten für Kinder verschiedenen Alters und hat sich in den letzten Jahren zu einem Besuchermagnet für die gesamte Region entwickelt. Zahlreiche Vereine, Organisationen und Einrichtungen beteiligen sich. Der Höhepunkt ist ein großes Feuerwerk.