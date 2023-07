Mann mit 2,8 Promille: Zeugen stoppen Alkoholfahrt in Eisenach

Eisenach. Zeugen stoppten einen 64-Jährigen mit 2,8 Promille auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Eisenach.

Zeugen stoppten am Donnerstagabend in Eisenach einen alkoholisierten 64 Jahre alten Dacia-Fahrer. Der Fahrer ist mit 2,8 Promille mit seinem Pkw von einem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Julius-Lippold-Straße losgefahren.

Laut Polizei wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

