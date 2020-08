Ein Mann fiel in Eisenach aus dem Fenster. Ein Zeuge rief die Polizei (Symbolfoto).

Mann stürzt in Eisenach betrunken aus dem Fenster

Ein 48-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr aus einem Fenster des ersten Stocks eines Mehrfamilienhauses in der Planstraße in Eisenach gestürzt.

Wie die Polizei mitteilt, stürzte er vermutlich aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses. Ein Zeuge fand ihn und rief die Polizei. Er wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen nicht vor.

