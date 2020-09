Mann verletzt bei Unfall eine Frau und legt sich mit Polizei an

Die Polizei in Eisenach hatte es am Freitagmorgen mit einem aggressiven und alkoholisierten Autofahrer zu tun. (Symbolbild)

Eisenach. Offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln hat ein 55-jähriger Autofahrer am Morgen in Eisenach einen Verkehrsunfall verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall als der 55-Jährige am Freitagmorgen in Eisenach mit seinem Auto einen anderen Verkehrsteilnehmer in einer unübersichtlichen Rechtskurve überholte. Währenddessen stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, an dessen Steuer eine 60-Jährige saß. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt, der 55-Jährige blieb unverletzt.

Wie sich herausstellte, stand der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Während der Unfallaufnahme soll sich der 55-Jährige zunehmend aggressiv gegenüber den Polizisten verhalten haben. Außerdem versuchte der Mann zu fliehen. Daher brachten die Polizisten ihn zu Boden, damit er fixiert werden konnte. Bei dem Gerangel erlitt der Mann demnach leichte Verletzungen.

Bis 7.20 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Goethestraße durch eine Vollsperrung des Unfallortes.