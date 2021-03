Mann weicht in Hallungen Tier aus: 21.000 Euro Schaden

Ein 58 Jahre alter VW-Fahrer hat sich am Montagmorgen bei einem Unfall in der Thomas-Müntzer-Straße von Hallungen im Wartburgkreis leichte Verletzungen zugezogen. Der 58-Jährige war gegen 6.30 Uhr aus Richtung Mihla kommend in Richtung Heyrode unterwegs, als er nach eigenen Angaben einem Kleintier auswich. In der Folge kam sein Transporter von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Fassade eines Wohnhauses.

Das Fahrzeug schleifte dann noch einige Meter an der Hauswand entlang, bevor es zum Stehen kam. Der 58-Jährige wurde medizinisch versorgt. An seinem VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Hinzu kommt der Schaden an den Gebäudeteilen, der sich auf rund 6000 Euro beläuft.