Martin Rosenstengels Wiederwahl steht nichts im Wege

Bad Salzungen. Der Kreistag verzichtet auf eine Ausschreibung des Beigeordnetenpostens.

Martin Rosenstengel (CDU), der hauptamtliche Beigeordnete des Wartburgkreises, kann für eine weitere Amtszeit erneut gewählt werden. Der Kreistag beschloss, von einer Ausschreibung für das Amt des Beigeordneten abzusehen.

Zu Beginn der Kreistagssitzung teilte Landrat Reinhard Krebs (CDU) mit, dass die eigentlich an diesem Tag geplante Wiederwahl Rosenstengels von der Tagesordnung gestrichen sei. Krebs begründete dies mit der Bitte der Fraktionen in der Ausschusssitzung am Vortag, sich mehr Zeit mit der Wahl zu lassen. Man wolle noch „strategische Gespräche“ mit dem Beigeordneten führen, der sich im Kreis für Soziales und Gesundheit verantwortlich zeichnet.

Viel Lob für den Beigeordneten

So stand zur Kreistagssitzung lediglich der Beschluss zum Verzicht auf eine Ausschreibung für das Amt des hauptamtlichen Beigeordneten zur Abstimmung. Dafür brauchte es eine Zweidrittelmehrheit – mindestens 34 Stimmen. Und genau so viele Abgeordnete stimmten dem Beschluss in geheimer Wahl auch nur zu. Vier stimmten mit Nein, dazu gab es eine Stimmenthaltung.

Landrat Krebs sprach zuvor davon, dass sich am Vortag noch alle Abgeordneten einstimmig für den Verzicht auf die Stellenausschreibung ausgesprochen haben. Nun darf man gespannt sein, wie die Wahl Rosenstengels zur nächsten Kreistagssitzung am 4. Juli ausgehen wird.

Zumindest gab es im Kreistag keine Ablehnung der Person. Gisela Rexrodt (Fraktion SPD-FDP) war voll des Lobes, sprach von einem freundlichen, kompetenten und transparenten Mitarbeiter. Weiterhin stünde so dem nächsten Landrat – Krebs kann aus Altersgründen nächstes Jahr nicht wieder kandidieren – eingespieltes Personal zur Hand. „Außerdem spart es Zeit und Geld“, so Rexrodt. Rosenstengels reguläre Amtszeit endet mit dem 25. November 2023.