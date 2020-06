Im Ladenlokal der Demokratiewerkstatt in Bad Salzungen können Interessierte zum Maskennähen kommen. Annett Neumann näht regelmäßig Mund-Nasen-Schutz in der Nähwerkstatt.

Masken nähen für soziale Einrichtungen

Im Ladenlokal der Partnerschaft für Demokratie „Denk bunt im Wartburgkreis“ können sich seit einigen Tagen Bürger in einer Nähwerkstatt ihren Mundschutz selbst nähen. Das Ladenlokal befindet sich in der Michaelisstraße 15 in Bad Salzungen. Wie ein Sprecher des Landkreises mitteilte, wurde eigens ein Näharbeitsplatz dafür eingerichtet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Ebenfalls können fertige Mund-Nasen-Bedeckungen sowie Stoffe und Gummibänder vorbeigebracht werden. Für jede Spende von Materialien zur Herstellung gibt es als Dankeschön zwei fertig genähte Mund-Nasen-Masken.

Die Masken sind zunächst für die Mitarbeitenden und Besucher des Mehrgenerationenhauses, der Demokratiewerkstatt, des Frauen- und Familienzentrums Louise und der Seniorenhilfe bestimmt. Werde die Nähwerkstatt gut angenommen, sollen die Masken auch an weitere soziale Einrichtungen gehen, berichtet Sprecher Kevin Rodeck. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit des Mehrgenerationenhauses, des Frauen- und Familienzentrums und der Demokratiewerkstatt, welche sich alle in Trägerschaft des Sozialwerkes des demokratischen Frauenbundes befinden.

Das Ladenlokal „Demokratiewerkstatt“ sollte im Mai offiziell eröffnet werden. Der Termin musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden, wird aber auf jeden Fall nachgeholt. Das Ladenlokal ist Anlaufstelle der lokalen Partnerschaft für Demokratie „Denk bunt im Wartburgkreis“, unter anderem zur Beratung zu Fördermitteln und Projektvorhaben. Geboten werden Informationsmaterial und Beratungen zu den Themen Demokratie, Partizipation, Jugendbeteiligung, Gesellschaft und ländlicher Raum. Zusätzlich können Fachbücher ausgeliehen werden.

Außerdem bietet das Ladenlokal Räumlichkeiten für Vorträge, Filmvorführungen und Diskussionen mit bis zu 20 Personen. Auch Vereins-, Initiativtreffen und weitere Präsentationen sind möglich.

Geöffnet ist die Nähwerkstatt montags 14 bis 16 Uhr, dienstags 9 bis 12 Uhr und freitags 10 bis 14 Uhr. Bei Rückfragen steht das Team per Telefon 03695/615109 oder E-Mail an denkbunt@wartburgkreis.de gern bereit. Für die Nutzung des Näharbeitsplatzes wird zudem um Voranmeldung gebeten.