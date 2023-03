Matinee „Zorbas“ im Theater Eisenach

Eisenach. Am 5. März um 11 Uhr findet in Eisenach die Matinee zur Ballettproduktion „Zorbas“ statt.

Am Sonntag, 5. März, um 11 Uhr findet die Matinee zur nächsten und außergewöhnlichen Ballettproduktion „Zorbas“ statt. Es ist eine Koproduktion zwischen dem Landestheater Eisenach und dem Theater Erfurt, die am Samstag, 11. März, in Eisenach und am Samstag, 25. März, in Erfurt ihre Premieren feiert. Zur Matinee in Eisenach können Gäste erste Informationen und Einblicke in diese große Produktion erhalten. Eisenachs Ballett-Chef Andris Plucis und Choreograf Jorge Pérez Martínez laden ein in die Welt von „Zorbas“.