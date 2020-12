Mehr als 1300 aktive Infektionen in Wartburgregion

Die Zahl der aktiven Infektionen in Stadt und Wartburgkreis ist auf über 1300 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona beziffert das Robert-Koch-Institut (Stand: 29. Dezember, 0 Uhr) auf nunmehr 28 (21 im Kreis, 7 in der Stadt).

Schwerpunkte im Südkreis sind laut Gesundheitsamt (Stand 29. Dezember, 15.30 Uhr) Bad Salzungen (343 Fälle), Vacha (109), Geisa (93) und Bad Liebenstein (70).

Im Norden des Wartburgkreises sind besonders betroffen VG Hainich-Werratal/Amt Creuzburg (56), Wutha-Farnroda (48), Ruhla/Seebach (45) und Gerstungen (40). In der Stadt Eisenach gibt es 222 aktive Infektionen.

In Quarantäne befinden sich in der Region derzeit 3933 Menschen. Die Zahl der Gesamtinfektionen beträgt 2241. Davon gelten nach einer überstandenen Corona-Infektion 881 als genesen. Nachdem das Klinikum Eisenach, in dem derzeit knapp 80 Corona-Patienten auf Isolier- und Intensivstationen behandelt werden, keine neuen an Covid-19 erkrankten Menschen mehr aufnehmen kann, vermeldet das Klinikum Bad Salzungen noch freie Betten für Corona-Patienten. Allerdings sind dort auch schon 70 infizierte und erkrankte Patienten zu finden, sodass es nur noch wenige Kapazitäten gibt.

Im Land gibt es wohl Überlegungen, die bereits während der ersten Corona-Welle erstellten Konzepte, zur Nutzung etwa der Kurklinik in Bad Liebenstein für nicht mit dem Coronavirus infizierte Patienten aus den großen Kliniken zu betreuen, um in den Krankenhäusern Eisenach und Bad Salzungen räumlich und personell in die Lage zu kommen, mehr Corona-Patienten zu behandeln.