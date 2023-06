Mehr als nur ein Orgelkonzert in Marksuhl

Marksuhl. Zu einer Orgelführung und zu einem Orgelkonzert wird in die St. Hubertuskirche Marksuhl eingeladen.

Für ein temperamentvolles Klangfeuerwerk aus Italien will Wieland Meinhold, Universitätsorganist aus Weimar, in seinem Konzert an der historischen Holland-Orgel in der St. Hubertuskirche in Marksuhl sorgen. Beginn ist am Sonnabend, 3. Juni, um 17 Uhr. Barockmusik verschiedener Komponisten ist zu hören. Auch die Meister Antonio Vivaldi und Arcangelo Corelli stehen auf dem Programm.

Außerdem bietet Weinhold noch vor dem Konzert um 16.15 Uhr an, die jüngst restaurierte Orgel zu erläutern: Wie viele Pfeifen stehen im Inneren? Wie funktioniert die Übertragung zwischen Taste und Ventil? Wie schwer ist so eine Orgel? Stets fesseln diese spannenden Orgelführungen die Besucher.