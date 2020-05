Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Gläubige in zwei Eisenacher Kirchen

In der Georgenkirche und Nikolaikirche dürfen jetzt wegen der Raumgröße mehr als 30 Personen am Gottesdienst teilnehmen. Das teilt der Gemeindekirchenrat nach einer Videokonferenz mit. Die Gottesdienste werden weiter nur etwa 30 Minuten dauern und ohne Gemeindegesang gefeiert. Besucher müssen Mund-Nase-Schutz tragen. Wer Erkältungssymptome hat, sollte zu Hause bleiben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Zugleich bitten wir um Verständnis, dass in kleineren Kirchen weiter nur Platz für etwa 30 Gottesdienstbesucher ist“, so Pfarrer Stephan Köhler. Der Gottesdienst in der Georgenkirche findet jeweils sonn- und feiertags um 10 Uhr statt. Er wird live im Wartburg-Radio 96,5 übertragen. Um 10.30 Uhr finden Gottesdienste in der Annen-, der Nikolai- und der Paul-Gerhardt-Kirche statt.