Mehr Pedalritter als voriges Jahr beim Stadtradeln in Eisenach

Eisenach. Bis zum 24. September können interessierte Radfahrer möglichst viele Rad-Kilometer für ihr Team sammeln.

Zum Start für das diesjährige Stadtradeln am Montagnachmittag nutzte Seniorin Ingelore Zäcke (rechts) das Angebot zur Fahrradcodierung mit Günter Ziegenhorn vom Allgemeinen Fahrradclub (ADFC) Erfurt. Und während der ADFC Eisenach/Wartburgkreis zur Radtour nach Creuzburg einlud, baute die Kreissportjugend einen Geschicklichkeitsparcours mit Hindernissen, Schrägbrett, tiefer Durchfahrt und einer Slalomstrecke für Radler auf. Bis zum 24. September können Radler viele Kilometer für ihr Team sammeln und sich so für mehr Radförderung, Klimaschutz und eine lebenswerte Stadt einsetzen. Bislang meldeten sich, so Eisenachs Klimaschutzmanagerin Anne Häring, 219 Radfahrer an, 21 mehr als 2022.