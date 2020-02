Mehr Sicherheit für Eisenacher Burschenschaftsdenkmal

Von einem erneuten Anschlag wie im Oktober 2019 auf das Burschenschaftsdenkmal würde sich der von Spitzen der Deutschen Burschenschaft geführte Denkmalerhaltungsverein Eisenach als Eigentümer finanziell wohl nicht wieder erholen, sagt Vorsitzender Axel Zimmermann (Göttingen). Der beim jüngsten Farbanschlag entstandene Sachschaden wird auf etwa 120.000 Euro beziffert. Vertreter der Eisenacher Bürgerschaft, die Unternehmer Manfred Lindig und Andreas Neumann, übergaben dem Verein jetzt 14.600 Euro Spenden, die in die Sanierung fließen. Mehr als 600 Einzelspenden sorgten für diesen Betrag. Zudem gibt es vielfältige Hilfsangebote von Firmen bei der Beseitigung der Schäden.

Axel Zimmermann kritisierte bei der Übergabe im Berghotel die Verrohung des Umganges in der Zivilgesellschaft gegen Staat und Institutionen wie Parteien aller Couleur und den Verlust des Anstandes vieler Menschen. Mitglieder der Deutschen Burschenschaft mit bunten Mützen und farbigen Bändern würden von einigen Seiten aus geschichtlicher Unkenntnis heraus zudem als Faschisten, Antisemiten und frauenfeindlich betrachtet. Dabei seien es gerade Burschenschafter gewesen, die im frühen 19. Jahrhundert Geburtshelfer der Demokratie waren.

Der Denkmalerhaltungsverein hat im Zuge der noch laufenden Sanierung des „größten Privatdenkmals in Europa“ neue Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die Fenster sind jetzt aus Panzerglas, Überwachungskameras liefen 24 Stunden und seien zur Polizei geschaltet, bei einem Angriff werden über Lautsprecher und optisch Warnsignale ausgelöst. In Zusammenarbeit mit dem Berghotel wird eine ständigen Nachtwache geplant. Sogar über einen Zaun um das Denkmal denkt der Eigentümerverein nach. Damit hofft er Angreifer abzuschrecken. Das Denkmal erlitt schon mehrere Anschläge. Auch ein Wohncontainer für durchreisende Studenten am Denkmal ist im Plan.

Axel Zimmermann und der gesamte Vorstand wünschen sich eine Änderung der Einstellung in der Politik in Gesamtheit zur Burschenschaft. Die Ermittlungen zum Anschlag laufen noch.