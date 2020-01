Mehr Unterstützung für Schulen in Eisenach

Wenn es nach Bildungsdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) geht, haben in Zukunft alle Eisenacher Regel- und Förderschulen Lerncoaches. Diese speziell ausgebildeten Schulsozialarbeiter arbeiten verstärkt mit Schülern, die ohne zusätzliche Betreuung vielleicht ohne Zeugnis die Schule verlassen. Der Einsatz dieser Form der Schulsozialarbeit ist ein Baustein von mehreren, um die Quote der Schüler ohne Schulabschluss in Eisenach zu senken. Über die Ursachenforschung diskutierten unlängst die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Bildung und Gesundheitswesen.

Wachtmeister argumentierte erneut, dass die Ursachen für die hohen Abbrecherquoten sehr vielschichtig sind. Schaue man sich die Zahlen über die Jahre an, steigen die Zahlen an den einzelnen Schulen im Zickzack-Kurs. „Ein Jahrgang ist gut, der andere wieder schlecht“, fasst der Dezernent zusammen.

Kooperationen der Schulen fördern

Der Bildungsdezernent verwies im Ausschuss auf die diverse Programme, die sowohl Schüler, pädagogische Fachkräfte und Schulen unterstützen sollen. Das städtische Bildungsmanagement will mit seinen Netzwerken die Kooperationen der Schulen untereinander fördern.‎ Über ein neues Landesprogramm Schulsozialarbeit sollen auch in der Stadt Eisenach mehr Schulsozialarbeiter beschäftigt werden, so Wachtmeister.

Julia Durner (CDU), seit einiger Zeit Schulleiterin der Goethe-Regelschule, betonte, die intensive Betreuung von eingesetzten Lerncoaches in ihrer Schule erfahre eine gute Resonanz. Sie betonte aber, dass man Schüler zu einer Zusammenarbeit nicht zwingen könne. Das Programm ist freiwillig. Susanne Köhler (SPD), Leiterin einer Grundschule in Wutha-Farnroda, sagte, Schulsozialarbeit müsse in der Grundschule beginnen.

Wachtmeister erinnerte noch einmal, dass die Stadt als Träger der Schulen eigentlich nur für die leere Hülle zuständig ist. In Eisenach selbst gehe man weiter. Man habe 2015 das Programm „Bildung integriert“ gestartet, um konkreter Bildungseinrichtungen zu unterstützen. Er forderte, dass Unterstützungsprogramme des Landes dauerhaft bleiben müssen. Johnny Kraft (SPD), der Rederecht im Ausschuss erhielt, betonte, dass es zum Beispiel an Berufsschulen gerade in den Berufsvorbereitungsjahrgängen neue Lehrpläne und Bildungskonzepte brauche.