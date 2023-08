Mehrere Einbrüche beschäftigen Polizei in Eisenach

In Eisenach gab es am Wochenende mehrere Einbrüche. (Symbolbild)

Eisenach. Der Polizei wurden mehrere Einbrüche in Eisenach bekannt gemacht, die am Wochenende stattgefunden haben.

Am Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen in Eisenach. In eine physiotherapeutische Praxis in der Wartburgallee drangen ein oder mehrere Unbekannte laut Polizei in der Zeit zwischen vergangenem Freitag 13 Uhr und Samstag, 11.50 Uhr ein (Bezugsnummer: 0209757/2023).

In der Dürrerhöfer Allee gelangten der oder die Täter nach den Angaben der Polizei in ein Bürogebäude(Bezugsnummer: 0209800/2023) sowie in eine Autowerkstatt (Bezugsnummer: 0209781/2023). Die Tatzeit liegt zwischen vergangenem Freitag und Samstag, 2.30 Uhr in der Autowerkstatt und 10.30 Uhr im Bürogebäude.

In Tierarztpraxen in der Straße "Neue Wiese" und in der Gothaer Straße wurde unter anderem eingebrochen. Nach den Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der "Neuen Wiese" zwischen vergangenem Freitag 13 Uhr und Samstag 9.20 Uhr (Bezugsnummer: 0209794/2023) und in der Gothaer Straße an vergangenem Samstag zwischen 1.30 Uhr und 6.55 Uhr. (Bezugsnummer: 0209567/2023)

Gestohlen wurde laut Polizei jeweils Bargeld in Höhe eines zwei- bis dreistelligen Eurobetrages. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 in Verbindung zu setzen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

