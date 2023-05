Mehrere Verletzte bei Unfällen im Wartburgkreis

Wartburgkreis. Bei Verkehrsunfällen sind im Wartburgkreis mehrere Personen verletzt worden, eine davon schwer. Das sind die Meldungen der Polizei:

Am Freitag ereigneten sich im Wartburgkreis gleich mehrere Verkehrsunfälle, bei denen Personen verletzt wurden. So wurde die Polizei zunächst nach Berka/Werra gerufen, weil dort zwei Zustellerfahrzeuge miteinander kollidiert waren. Ein 23-jähriger Fahrer hatte demnach eine 42-jährige Fahrerin übersehen, die am Fahrbahnrand mit ihrem Fahrzeug gehalten hatte. Durch den Aufprall erlitt die Autofahrerin leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Herdaer Straße war für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Motorradfahrerin schwer verletzt

Wenig später stürzte eine Motorradfahrerin auf der B250 von Volteroda kommend kurz vorm Abzweig zur B7. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau aus bisher ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, mit der Leitplanke kollidiert und anschließend zurück auf die Fahrbahn geprallt. Die 51-jährige Fahrerin aus Niedersachsen wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden von mindestens 3000 Euro.

Auto überschlägt sich in Straßengraben

Etwas mehr Glück hatte laut Polizei eine Autofahrerin aus Bad Salzungen. Die 33-Jährige war mit ihrem Nissan auf der Landstraße 1022 von Berka/Werra kommend in Richtung Horschlitt unterwegs, als sie vorm Ortseingang Horschlitt aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch Gegenlenken geriet sie anschließend nach links, das Fahrzeug überschlug sich und blieb im linken Straßengraben liegen. Die Fahrerin blieb äußerlich unversehrt, wurde zur Sicherheit aber in einem nahegelegen Krankenhaus untersucht. Der Nissan musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt in etwa 6000 Euro.

