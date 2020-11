Menschen in Wartburgregion gedenken Kriegstoten

Nach einem Gottesdienst in der St. Martin-Kirche legten Lektor Christian Bremer (rechts) und Ortsteilbürgermeister Uwe Müller anlässlich des Volkstrauertages Kränze an den Denkmalen für die Kriegsgefallenen nieder.

In vielen Gemeinden der Wartburgregion wurde am Volkstrauertag am Sonntag der Verstorbenen und nicht zuletzt der in den Weltkriegen getöteten Menschen gedacht. Kirchgemeinden und Kommunen nahmen den Gedenktag zum Anlass, Frieden als hohes Gut zu unterstreichen und der Opfer der Weltkriege zu gedenken. In Lauchröden legten Lektor Christian Bremer und Ortsteilbürgermeister Uwe Müller nach einem Gottesdienst Kränze an den beiden Kriegerdenkmalen des Ortes nieder.