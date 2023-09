Mich interessieren besonders die Emotionen der Menschen

Eisenach. Fotografin Antje Bittorf im neuen Domizil für zwei Jahrzehnte unternehmerische Tätigkeit und Lehrausbildung geehrt.

In einem der leerstehenden Ladengeschäfte im nördlichen Teil der gerade fertigsanierten Marienstraße in Eisenachs Südstadt, im Bereich zwischen Frauenplan und der Kreuzung zur Barfüßerstraße, ist wieder Leben eingezogen. Pünktlich zu ihrem 20-jährigen Jubiläum ihrer Selbstständigkeit findet Fotografin Antje Bittorf ein neues Domizil. Wigbert Kraus, Leiter des IHK-Regionalbüros Eisenach und Bad Salzungen, würdigt dieser Tage mit der Übergabe der IHK-Ehrenurkunde für 20 Jahre erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit vor allem auch das Engagement der Fotografin für die Berufsausbildung junger Leute. In den zwei Jahrzehnten führt sie neun, eventuell auch zehn Jugendliche erfolgreich durch die Lehrzeit zum Fotografen.

Nach ihrer Schulzeit beginnt die heute 48-jährige Unternehmerin selbst eine Fotografenlehre, holt das Abitur nach, ist freie Mitarbeiterin einer Zeitung in Südthüringen und erkundet für ein Jahr die Vereinigten Staaten. Zurück in Eisenach eröffnet Antje Bittorf mit einem Schulfreund das Fotostudio „Le Flair de L’art“ in der Eisenacher Marktgasse. 20 Jahre setzt sie in ihrem dortigen Atelier fotografische Kundenwünsche ins rechte Licht. „Die Räumlichkeiten waren in der Marktgasse viel zu groß und mit den enormen Energie-Preissteigerungen habe ich mich nach etwas kleinerem umgeschaut“, erzählt die Fotografin.

Das neue Domizil in der Marienstraße 16 erlaubt der Künstlerin überdies das Fotografieren mit Tageslicht im Foto-Studio. Auch der Garten hinter dem Haus biete ein tolles Ambiente für natürliche Portraits unter freiem Himmel. „Die schönen Momente im Leben halte ich fest – mich interessieren die Emotionen der Menschen“, erklärt Antje Bittorf.