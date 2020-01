Michelle will nach Südafrika

Eine junge Frau, die Stunts macht und schon als Kind Motorrad fährt, traut sich in die Fußstapfen von Helene Fischer. Michelle Korth (22), gebürtig aus Berka/Werra, tritt am kommenden Sonnabend als Kandidatin bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) an und singt einen der großen Hits von Deutschlands Schlagerstar Nummer eins. Kein Wunder, das Mutigsein liegt ihr Blut, schließlich stammt sie aus der in der Werratalregion bekannten Stuntfamilie Korth, die mit ihren Monstertruck-Shows bekannt geworden sind. Und sie ist selbst auch ein Mitglied der großen Korth-Familie.

Glücksbringer sind immer mit dabei

Auch wenn Michelle, wie sie erzählt, unlängst einmal wegen einer Erkrankung in der Familie auch bei den waghalsigen Manövern auf vier Rädern aushelfen musste, ihr eigenes Talent liege mehr im Singen und im Varieté. Gemeinsam mit ihrem Freund Brandon, der selbst aus einer Artistenfamilie stammt, tritt sie mit einem Varieté seit einigen Jahren zum Beispiel in Altenheimen, bei Geburtstagen oder Sommerfesten auf. Das Leben im Wohnwagen ist sie von klein auf gewohnt, das Reisen für sie nichts Ungewöhnliches. Immer mit dabei hat sie die Glücksbringer-Ketten ihrer Mutter und ihres Bruders, die ihr Halt bei den Auftritten geben.

Singen als Wunschtraum

Noch läuft der künstlerische Job nebenbei, Michelle arbeitet hauptberuflich als Lernhelferin für Kinder, lebt seit einiger Zeit in Hoheneiche bei Eschwege. Das Singen ist neben den Jobs ihre zweite große Leidenschaft. „Das war immer mein Wunschtraum.“ Schon im Alter von drei Jahren hat sie damit begonnen. Ob sie ihr Talent vom Großvater geerbt hat? „Vielleicht, er konnte fast jedes Instrument“, plaudert Michelle Korth.

Spontan für Helene Fischer entschieden

Die Idee, am offenen Casting für die RTL-Sendung in Hamburg teilzunehmen, sei spontan gekommen. „Ich hatte mir schon immer einmal überlegt, bei DSDS oder The Voice mitzumachen“, erzählt die 22-Jährige. Das Casting fand bereits im August 2019 in Hamburg statt. Ausgesucht hatte sich die Thüringerin zunächst einen anderen Song. „Dann bin ich gefragt worden, ob ich auch ein Lied von Helene Fischer singen würde“, erzählt die junge Frau. Für sie kein Problem, schließlich hören gerade auch ältere Menschen in den Altenheimen gern Schlager. Und so präsentierte sich Michelle Korth mit „Ich will immer wieder... dieses Fieber spür‘n“.

Auf großen Fußstapfen wandern

„Ich bin selbst ganz großer Fan von Helene Fischer“, so die Kandidatin. Sie ist fasziniert, mit welcher Präsenz und Disziplin sich der Star ihre Karriere erarbeitet hat. Mit ihrer Mama habe sie sogar schon ein Konzert von Fischer besucht. „Sie inspiriert mich sehr“, bekennt die sympathische junge Frau. Dass man mit Schlager bei der bekannten Castingshow ziemlich erfolgreich werden kann, beweist aktuell Schlagerstar Beatrice Egli, deren Karriere auch mit DSDS begann. „Das sind große Fußstapfen, mit denen ich mich momentan gar nicht vergleichen will“, bleibt die 22-Jährige mit beiden Beinen fest auf dem Boden.

Bewerber aus 47 Nationen

Seit Samstag letzter Woche läuft die aktuelle Staffel von DSDS, am 11. Januar darf die Thüringerin auf einen Einzug in die nächste Runde hoffen. Insgesamt gibt es 12 Jury-Castings. Vom Puppenspieler über den Soldaten bis hin zur Tätowiererin treten Bewerber mit Wurzeln aus 47 Nationen vor die Jury, um diese von ihren Gesangstalenten zu überzeugen. 126 Kandidaten erhalten nach den Castings den begehrten Zettel zunächst für die weitere Runde in Sölden. Danach entscheidet sich, wer weiter nach Südafrika darf „Ich denke, es sind viele gute Sänger bei DSDS dabei, das macht einen schon etwas nervös!“, gibt sich die 22-Jährige vor ihrem Auftritt eher zurückhaltend. Die Familie wird auf jeden Fall die Daumen drücken.