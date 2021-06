Minimaler Rückgang der Arbeitslosigkeit in Wartburgregion

Wartburgregion. Die Arbeitslosigkeit in der Wartburgregion ist minimal zurück gegangen. Das teilt die Agentur für Arbeit mit.

Die Arbeitslosigkeit hat sich minimal verringert. Die aktuelle Quote beträgt für den Wartburgkreis 4,7 Prozent. Das entspricht 3019 Menschen ohne Job. In Eisenach sind es 8,1 Prozent, also 1760 Frauen und Männer ohne Arbeit. Die Region ist stark von Tourismus und der Zulieferindustrie geprägt. „Wenn diese Branchen ihren Betrieb sukzessive wieder hochfahren, kann es zu einer weiteren Entspannung am Arbeitsmarkt kommen“, so Wolfgang Gold, Geschäftsführer der Arbeitsagentur.