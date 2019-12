Mit Adventskalender steigt Treffurts Verkehrssicherheit weiter

Im vierten Jahr der Adventskalenderaktion des Treffurter Bürgervereins nähert sich die Zahl der teilnehmenden Kalender der Gesamtauflage. „Von 999 Kalendern konnten 940 verkauft werden und mit den Freiexemplaren für die Verkaufsstellen nahmen sogar 958 Kalender teil“, betonte am Samstagabend zur Übergabe der Hauptpreise im Saal der Burg Normannstein Treffurts Bürgermeister Michael Reinz (parteilos), der auch Vorsitzender des Vereins „Bürger für Bürger“ ist. Während bei Vanessa Kleinsteuber aus Großburschla mit ihrer Stimme und ihrer Gitarre die geladenen Preisträger musikalisch voll auf ihre Kosten kamen, scheute Wirt Enzo Ingardia keine Kosten damit diese auch kulinarisch voll auf ihre Kosten kamen.

Marion Ritze nimmt den Gewinn, ein Spielertrikot des ThSV, für Gewinner Eric Ritze von Steffi Oswald (re.) entgegen. Foto: Norman Meißner

Mit Hilfe von 114 Sponsoren gelang es dem Adventskalenderorganisationskomitee insgesamt 334 Preise hinter den 24 Türchen zu verstecken. Erstmals fanden die Kalenderkäufer oder –beschenkten stattliche 14 Preise hinter jedem Türchen, an Heilig Abend sogar drei mehr. Bevor sich das erste Türchen öffnete, fand unter juristischer Aufsicht die Ziehung der Gewinn-Nummern statt. Während jede gezogene Losnummer nur an einem Tag gewinnen konnte, kamen die bereits gezogenen Nummern für doppelte Gewinnchancen der Ziehungen des Nikolaustages und des Weihnachtsabends erneut in die Lostrommel. Michael Reinz spricht von einer hohen Gewinnchance: „Jeder dritte Kalender musste gewinnen.“

Er würdigte das Engagement der Organisatoren Bettina und Herbert Werneburg, Carolin Schnell, Matthias Hoffmann, Tina und Thomas Graichen unter Federführung von Steffi Oßwald. Ungezählt viele Stunden steckten sie in die Vorbereitung. „Für mich wäre es ein großes Geschenk, wenn nächstes Jahr alle Kalender verkauft werden könnten“, Steffi Oßwald, der 2016 die Idee für das Projekt kam.

Antje und Marko Aderhold haben gut lachen, sie gewannen einen Flachbildfernseher. Foto: Norman Meißner

Im Premierenjahr der Adventskalenderaktion schaffte der Bürgerverein mit den Einnahmen der mehr als zur Hälfte verkauften Auflage zwei Defibrillatoren an, die im Pflegeheim und im Bürgerhaus zugänglich sind. 2017 ermöglichten die Verkaufserlöse den Erwerb zweier Tempomessanlagen. Eine Anlage warnt Autofahrer am Kindergarten Schnellmannshausen, die andere, die flexibel einsetzbar ist, steht aktuell an der B250 in Volteroda. „In diesem Jahr wollen wir noch zwei weitere Messanlagen anschaffen – es gibt noch einige Stellen, wo Autofahrer recht zügig in den Ort brausen“, spricht der Vereinsvorsitzende über die zuvor im Verein abgestimmte Verwendung der diesjährige Kalender-Einnahmen. Treffurts Kindergärten freuten sich 2018 über Unterstützung aus der Kalenderaktion, wobei es die städtischen Einrichtungen für die Feuerwehrerziehung verwendeten.

„Ich habe bisher nur ein einziges Mal gewonnen – das war vor 50 Jahren ein echter Hauptgewinn und den habe ich heute mitgebracht“, tätschelt Edgar Ruhlandt aus Großburschla zur Gewinnübergabe seiner Gattin liebevoll auf die Schulter. Er freute sich, auch in diesem Jahr wieder seinen Hauptgewinn, eine in unzählig vielen Stunden Freizeit selbst aus Holz hergestellte Weihnachtskrippe, persönlich an Gewinner Wolfgang Meißner überreichen zu dürfen. „Jede seiner Weihnachtskrippen ist ein echtes Unikat“, lobt Vereinsvorsitzender Michael Reinz seine Kreativität und sein handwerkliches Geschick.