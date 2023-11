Mit Anhänger und 145 km/h über die A4 gerast - Polizei zieht bei Eisenach Autofahrerin aus dem Verkehr

Eisenach. Eine 46-Jährige rast mit einem Anhänger am Auto mit 145 km/h über die A4. Erlaubt waren 80 km/h. Bei Eisenach stoppt die Polizei die Fahrt.

Am Sonntag hat die Autobahnpolizei eine Autofahrerin auf der A4 gestoppt, die viel zu schnell unterwegs war. Wie die Polizei informierte, hätte sich ein Verkehrsteilnehmer per Notruf gemeldet und mitgeteilt, dass auf der Autobahn in Richtung Frankfurt a.M. ein Pkw/Anhängergespann mit deutlich mehr als den erlaubten 80 km/h unterwegs sein soll.

Auf Höhe der AS Sättelstädt entdeckte die Polizei das Auto samt Anhänger und fuhr mit einem Streifenwagen hinterher. Eine Geschwindigkeitsmessung ergab dabei einen Wert von 145 km/h bei erlaubten 80 km/h. Das Gespann wurde dann an der Abfahrt Eisenach/Ost einer Kontrolle unterzogen. Die 46-jährige Fahrerin musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 535 Euro bezahlen. Zudem sehe dieser Bußgeldverstoß ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg vor.

