In Eisenach hat sich ein Radfahrer nach einem Sturz verletzt. Er war stark alkoholisiert. (Symbolfoto)

Mit fast drei Promille unterwegs: Radfahrer in Eisenach verletzt sich nach Sturz

Eisenach. In Eisenach hat sich am Sonntag ein Radfahrer bei einem Sturz verletzt. Die Polizei vernahm bei dem 54-Jährigen Alkoholgeruch.

Ein betrunkener Radfahrer ist am Sonntag in der Eisenacher Schillerstraße gestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, führte ein Atemalkoholtest bei dem 54-Jährigen zu einem Testergebnis von 2,9 Promille.

Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

