Mit Heimatforscher entlang der Suhl

Marksuhl. Historisches aus dem Suhltal vermittelt der Marksuhler Heimatforscher Edgar Mey in einem Vortrag.

Von der Quelle bis zur Mündung, so titelt der Vortrag des Marksuhler Heimatforschers Edgar Mey am Donnerstag, 16. November, in der Wagenremise des Marksuhler Schlosses. Mey nimmt das Publikum im ersten Teil dieser Thematik mit auf eine virtuelle Reise durch das Suhltal und seine Nachbargebiete, die er durchstreift hat. Zahlreiche Fotos begleiten seinen um 19 Uhr beginnenden Vortrag.

Gespickt ist der Vortrag mit Informationen zu einigen Mühlen im Suhltal und zum Kupferbergbau um Kupfersuhl. Edgar Mey hat den von der Gemeindebibliothek organisierten Vortrag in mehrere Teile gegliedert. Es ist nicht die erste Präsentation geschichtlicher Daten und Fakten des emsigen Heimatforschers aus der Region Marksuhl. Der Eintritt ist frei.