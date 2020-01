Mit neuem Namen und Zweckoptimismus ins neue Jahr

Für Schulleiter Uwe-Karsten Röder war es der erste Jahresanfangsgottesdienst seit seiner Rückkehr im vergangenen Jahr an seine alte Wirkungsstätte. Die Übernahme der Schule des Diakonischen Bildungsinstituts (DBI) war jedoch mit einer kleinen Bedingung verbunden, nämlich mit einer Namensänderung. Deutlich wurde sie beim Jahresanfangsgottesdienst in der Georgenkirche am Montag auch auf dem Flyer. Das DBI firmiert nun als Evangelische Schule für soziale Berufe. Für Röder war der bisherige Name zu abstrakt. Er wollte den Begriff „Schule“ im Titel wissen. „Das Ministerium hat den Namenswechsel schnell mit getragen“, sagt der Schulleiter.

Nur ein Drittel der Azubis in der Georgenkirche

Dass sich in der Georgenkirche zum Jahresauftakt lediglich etwa ein Drittel der derzeitigen Auszubildenden eingefunden hatte, kommentierte Röder im Gottesdienst spitzzüngig an die Adresse der Schülerinnen und Schüler. Er könne sich gar nicht vorstellen, warum so viele seiner Schützlinge nicht erschienen sind, so Röder ironisch. Dass sich die etwa 50 anwesenden Azubis in den hinteren Reihen der Kirche niedergelassen hatten, während Schulleitung, Kollegium und Mitarbeiter von vielen leeren Bänken getrennt die ersten drei Reihen vorn füllten, war ein Anblick mit Symbolcharakter. Und: In jedem Kirmesgottesdienst spielen junge Leute weniger am Handy als beim Jahresanfangsgottesdienst der Evangelischen Schule. Diese Tendenz stimmt auch den früheren Schulleiter und heutigen Religionsdozent Martin Herrmann bedenklich.

Uwe-Karsten Röder und er sind jedoch optimistisch. Was sollen sie auch anderes tun? Diesen Gottesdienst zu einer Pflichtveranstaltung zu machen ist wie manches andere schwierig. Die Auszubildenden zahlen immerhin Schulgeld. Und jeder Azubi ist für die Bildungseinrichtung überlebenswichtig. Da stimmte der Bezug auf Johannes den Täufer in der Predigt von Oberdiakon Hanno Roth deshalb nachdenklich, weil jener Johannes ermunterte, sich um Leute zu kümmern, die krank oder behindert sind oder kein Geld für Bildung haben. Wirtschaftliche Zwänge der Neuzeit kannte der Täufer aber noch nicht.

In seiner Fürbitte für das anstehende Jahr brachte es Schulleiter Röder auf den Punkt: „Wir werden alle aufeinander angewiesen sein.“ Vorgängerin Susanne Weber-Ludwig heuerte gerade beim Thepra Landesverband in Bad Langensalza an.

Bemerkenswerte wie Beiträge zum Gottesdienst steuerten die Dozenten Annika Münzel und Mathias Wienecke mit dem Zwiegespräch eines ungeborenen Zwillingspaares und die Auszubildenden Darius Gebauer als (Betender) und Johannes Minz (als Gott) bei. Letztere brachten das „Vater unser“ mit hohem Realitätsbezug in einer Rede-Gegenrede-Version zu Gehör.

Im Zwiegespräch: Mathias Wienecke und Annika Münzel. Foto: Jensen Zlotowicz

Andacht und Gottesdienst gehört in der Evangelischen Schule für soziale Berufe zum Unterricht, zum Miteinander, betonte Schulleiter Röder. Viele Auszubildende hätten allerdings keinen Bezug zu Kirche und Religion, ergänzt Ex-Schulleiter Martin Herrmann. Die Zeiten haben sich geändert.

Ihren ersten, unüberhörbaren, Auftritt in der Georgenkirche hatte am Montag übrigens die Trommelgruppe „Sin Nombre“ aus Eisenach, die den Jahresauftakt wie auch Schulmitarbeiter Michael Hänsch an der Gitarre musikalisch untermalte.