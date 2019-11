Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Raubüberfall auf Tankstelle in Ruhla

Am Samstagabend, gegen 19.40 Uhr, kam es in Ruhla in einer Tankstelle in der Bahnhofstraße zu einem bewaffneten Raubüberfall. Wie die Polizei am Montag informierte, habe ein maskierter Mann den Verkaufsraum betreten, richtete eine Pistole auf die Tankstellenmitarbeiterin und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend habe er aus der Kasse Bargeld in noch unbekannter Höhe genommen und flüchtete.

Zum Täter liege folgende Beschreibung vor:

männlich

ca. 160 cm groß

leicht korpulente Statur

scheinbares Alter 20 bis 25 Jahre

bekleidet mit blauer Jogginghose mit rot-weißen Kordelzug, weißen abgetragenen Turnschuhen, schwarzer Mütze, vermutlich schwarzen Halstuch oder Schal und schwarzen Handschuhen.

Der Täter sprach Deutsch ohne erkennbaren Dialekt. Die Farbe der Waffe sei silbergrau.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Täter oder seiner Fluchtrichtung machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha unter der Telefonnummer 03691-781424 entgegen.