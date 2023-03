Die Paul-Gerhardt-Kirche in Eisenach

Mitbring-Gottesdienst in Eisenach

Eisenach. Am 5. März in der Eisenacher Paul-Gerhardt-Kirche

Im vergangenen Jahr gab es die ersten Mitbring-Gottesdienste im Garten der Eisenacher Paul-Gerhardt-Kirche. Ein Gottesdienst, der mit einem gemeinsamen Essen vom Buffet verbunden ist. Dazu wird für Sonntag, 5. März, um 9.30 Uhr diesmal in die Paul-Gerhardt-Kirche eingeladen. Es wäre schön, so Pfarrerin Kathrin Stötzner, wenn viele Gäste einen kleinen Beitrag dazu mitbringen um an gedeckten Tischen gemeinsam während des Gottesdienstes zu frühstücken.