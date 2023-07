Mittelalterkunst soll besser präsentiert werden – erste Einblicke in Eisenacher Predigerkirche

Eisenach. Die Arbeiten zur Umstrukturierung der Ausstellungen in der Predigerkirche laufen. Welche Fortschritte gibt? Und wird die heilige Elisabeth eine Rolle spielen?

In der Predigerkirche sind die Bauarbeiten in der Unterkirche nach Angaben aus dem Rathaus in vollem Gange. Inhaltlich solle die Ausstellung sowohl bau-, kloster-, aber auch kunstgeschichtliche Themen in den Blick nehmen, auch mit Bezug zur heiligen Elisabeth. Die romanischen Säulen würden künftig beleuchtet.

Die Dauerausstellung in Unterkirche und Seitenkapelle solle im Obergeschoss fortgesetzt werden. Der vorgesehene Raum biete mit seinem sakralen Charakter ideale Voraussetzungen für die Präsentation der Exponate, die sich derzeit in einem wesentlich kleineren Raum im Erdgeschoss befinden.

Diverse sakrale Schnitzplastiken seien restauriert. Die wertvolle Sammlung solle anspruchsvoller präsentiert werden. Eine neue Beleuchtung – mit mehr Bezug auf einzelne Objekte – solle hinzukommen und die Exposition sensibel überarbeitet werden: Sockel, Stellwände, Exponat-Beschriftung, Info-Tafeln und ein Flyer zur Sammlung.

Im Obergeschoss soll ein kleines Schaumagazin mit Glastür entstehen. Tatsächlich zu sehen sind in den Ausstellungen nur 20 Prozent des Sammlungsbestandes.

Unlängst besichtigten Eisenacher Lokalpolitiker die Baustelle und verschafften sich ein Bild.