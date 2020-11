Mittelalterliche Mauern und bronzezeitliche Keramikscherben in Eisenach

Schicht für Schicht gräbt sich der Bagger in die Erde, von der Gegenwart über das Mittelalter bis zur Zeit vor Christus. Bernd Müller-Stückrad und Jonas Bolz arbeiten mit Kelle und Handbesen nach, während Johanna Köhler das Maßband auslegt und die Funde auf ihrer Kladde notiert. Seit einem halben Jahr sind sie am „Alten Stern“ in der Eisenacher Katharinenstraße anzutreffen.

Johanna Köhler und Christian Tannhäuser begutachten Mauerreste, vermessen diese und tragen sie auf dem Messblatt ein. Foto: Birgit Schellbach

Die Städtische Wohnungsgesellschaft will das Gelände, auf dem noch der historische Saal des einstigen Gasthauses steht, entwickeln. Doch bevor dort gebaut werden darf, hat das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie die Grabungen veranlasst. Denn an der Stelle befand sich einst das Katharinenkloster. „Es wurde um 1300 gegründet und bestand bis ungefähr 1530“, erzählt Bernd Müller-Stückrad. Die letzte Nonne hat das Kloster 1537 verlassen. Danach wurde die Anlage abgerissen und diente als Steinbruch. Ist in der Tiefe trotzdem etwas erhalten geblieben?

Die Archäologen haben beeindruckende Mauern freigelegt. „Diese sind auf alle Fälle mittelalterlich. Aber ob sie zum Kloster gehört haben, ist schwer zu sagen“, so Christian Tannhäuser, zuständiger Gebietsreferent beim Landesamt. Zu einer Klosteranlage gehören unter anderem Kirche, Kreuzgang, Refektorium (Speisesaal), Dormitorium (Schlafraum), Scriptorium (Schreibstube) sowie Werkstätten und Scheunen. Die Mauerreste können nicht mehr den einzelnen Gebäuden zugeordnet werden. „Es handelt sich eher um eine kleinere Struktur“, schätzt Bernd Müller-Stückrad ein. Er hegt aber die Hoffnung, in den nächsten Wochen auf einem noch nicht untersuchten Teil des Grundstücks auf die Kirche zu stoßen. Oder die Grabstätte von Heinrich Raspe (1204 bis 1247) zu finden, der als Thüringer Landgraf zum Gegenkönig von Kaiser Friedrich II. gekrönt worden ist. Eine Überlieferung besagt, dass er dort begraben ist.

Grabungshelfer Jonas Bolz legt Mauerreste mittels Handbesen und Kelle frei. Foto: Birgit Schellbach

„Ältere Bewohner der Weststadt haben uns von einem Friedhof erzählt, aber bis auf drei, vier haben wir bisher keine menschlichen Knochen gefunden“, berichtet Bernd Müller-Stückrad. Aber Keramikscherben sind ausgegraben worden. Die ältesten lassen sich auf die Bronze- und Eisenzeit datieren, das heißt 400 und 300 Jahre vor Christus. Das sind Zeitzeugnisse für eine sehr frühe Besiedelung in Eisenach. „Aber wo sich die vorchristliche Siedlung befunden hat, wissen wir nicht“, weist Christian Tannhäuser hin und spricht von „Bruttogermanen“. Diese haben in Keramik gekocht und aus Keramik gegessen. Vorratsgefäße waren etwas größer und mit einem Deckel versehen. Übrig geblieben sind grobe Scherben, einige weisen Brandspuren auf. Sie steckten in so genannten Schwemmschichten und sind vermutlich im Zuge von Hochwasser angespült worden.

Grabungsleiter Müller-Stückrad verweist darauf, dass man auf eine kleine Tallage gestoßen ist. Diese war mit Entwässerungsgräben durchzogen, um die Fläche trockenzulegen. Vermutlich, um sie mit dem Kloster bebauen zu können.

Mehrere Keramikfunde sind gemacht worden. Die linke Scherbe ohne Rand datiert auf die Bronze- und Eisenzeit, die rechte mit Rand ist mittels Töpferscheibe gefertigt worden und stammt aus dem Mittelalter. Foto: Birgit Schellbach

„Die Keramikfunde sind schöne Puzzlesteine für das Bild, das wir bisher von der Besiedelung Thüringens haben“, so Christian Tannhäuser und verweist darauf, dass Eisenach immer schon an wichtigen Handelswegen gelegen hat. Alles wird akribisch erfasst, fotografiert und dokumentiert. Die Funde kommen ins Zentralarchiv nach Weimar und müssen dann noch wissenschaftlich bearbeitet werden.

Die Wartburg-Stiftung hat Interesse an den Steinen bekundet und will diese zur eigenen Verwendung abholen. „Es gibt bisher keine Mauerreste, wo wir sagen, dass sie erhalten werden müssen“, erklärt der Gebietsreferent.

Noch bis Jahresende werden die Archäologen am „Alten Stern“ zu tun haben. Dann folgen Grabungen auf dem Areal zwischen Georgenstraße und Alexanderstraße. Die Abrisse der dortigen Bebauung durften nur bis auf die Kellergewölbe erfolgen.