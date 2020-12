Mobiles Impfteam gegen das Virus

Wartburgregion. Vermutlich am 30. Dezember werden die ersten beiden Pflegeheime in der Wartburgregion von einem mobilen Impfteam im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) angefahren, um dort die Bewohner, die das wollen oder für die die Einverständniserklärungen der Sorgeberechtigten vorliegen, gegen das Corona-Virus zu impfen. Diese teilte die KVT gestern auf Anfrage dieser Zeitung mit. Die beiden stationären Impfzentren in Eisenach und wohl Barchfeld werden ihre Arbeit erst im kommenden Jahr starten, vermutlich am 13. Januar, so die Mitteilung. Aber bislang, so die Informationen dieser Zeitung, haben selbst Ärztinnen und Ärzte, die sich freiwillig für den Einsatz in den Impfteams bereit erklärt haben, noch keine konkreteren Informationen erhalten. Für die letzte Dezemberwoche soll Thüringen insgesamt 19.500 Impfdosen erhalten. Für die Kalenderwochen 1 bis 7 des Jahres 2021 sind ebenfalls jeweils 19.500 Dosen vorgesehen. Für eine Immunisierung gegen das Coronavirus sind zwei Impfungen im Abstand von etwa drei Wochen notwendig, so das zuständige Landes-Gesundheitsministerium. Für die stationären Impfstellen, auch die in Eisenach und Barchfeld, wird ab 4. Januar die Terminvergabe über eine Hotline und über das Online-Portal der Kassenärztlichen Vereinigung beginnen. Dieses Angebot richte sich, so das Land, zunächst ausschließlich an Thüringerinnen und Thüringer, die laut der Impf-Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums in die Personengruppe zählen, deren Impfung höchste Priorität hat. Das sind vor allem Menschen ab dem 80. Lebensjahr sowie deren Pflegekräfte.

Im Eisenacher Klinikum werden (Stand 23. Dezember, 17 Uhr) 45 Covid-Patienten auf den beiden Isolierstationen betreut. Fünf betroffene Menschen werden mit schwereren Symptomen auf der Intensivstation behandelt. Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen 7 Tagen auf 100.000 Einwohner) lag mit Stand von 23. Dezember, 0 Uhr) in der Stadt Eisenach leicht höher als 24 Stunden zuvor bei 255,6 und im Wartburgkreis nach Angaben des Robert-Koch-Institutes bei 382,4. Die Zahl der Menschen, die in Folge einer Corona-Infektion gestorben sind, hat sich um zwei auf 23 erhöht (16 im Wartburgkreis, 7 in der Stadt Eisenach). Die Zahl der aktiven Infektionen im Wartburgkreis liegt (Stand 23. Dezember, 16.50 Uhr) bei nun 908. Die Schwerpunkte sind weiter in Bad Salzungen (280 Fälle), Vacha (95) und Geisa (84). Im Nordkreis sind besonders VG Hainich-Werratal/Amt Creuzburg (45), Wutha-Farnroda (44) sowie Ruhla/Seebach (41) betroffen. Die Zahl der Gesamtinfektionen in der Region ist damit auf 1846 gestiegen, davon gelten nach überstandener Infektion 774 Menschen als genesen. 3365 Menschen sind vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden.