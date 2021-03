Modellauto-Diebe schlagen in Creuzburg zu

Creuzburg. In Creuzburg (Wartburgkreis) haben Unbekannte aus einem Keller zwei hochwertige Modellautos und verschiedene Ersatzteile gestohlen.

Unbekannte erbeuteten in Creuzburg am Donnerstag in der Zeit von 14 Uhr bis 23 Uhr zwei hochwertige Modellautos aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1000 Euro.

Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einem der Kellerräume und entwendete neben den Modellautos auch dazugehörende Ersatzteile und Fernbedienungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0068023/2021) zu melden.