"Mögliche Gefährdungslage" - Großeinsatz der Polizei an Schule im Wartburgkreis

An einer Schule in Mihla gab es einen Polizeieinsatz. (Symbolbild)

Mihla. In Mihla gab es am Donnerstag an einer Schule einen Großeinsatz der Polizei.

An einer Schule in Mihla im Wartburgkreis gab es am Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz. Wie die Polizei informierte, sei an der Schule ein anonymes Schriftstück gefunden worden, dass auf eine "mögliche Gefährdungslage" schließen ließ. An dem Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Eisenach sowie ein hinzugezogener Fährtensuchhund beteiligt.

Es seien unter anderem intensive Ermittlungen zum Verfasser des Schreibens initiiert, Zeugenbefragungen durchgeführt und schulische Bereiche nach verdächtigen Gegenständen durchsucht worden. Die Ermittlungen würden gegenwärtig noch andauern. Polizeibeamte stehen für die Schüler- sowie Lehrerschaft als auch für Eltern als Ansprechpartner zur Verfügung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werde nicht davon ausgegangen, dass eine bedrohliche Situation vorlag, hieß es von der Polizei.

