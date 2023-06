Eine Motorradfahrerin wurde in Eisenach leicht verletzt. Sie musste einer Falschfahrerin ausweichen. (Symbolbild)

Motorradfahrerin leicht verletzt in Eisenach

Eisenach. Eine Falschfahrerin verursachte in Eisenach einen Unfall, bei dem eine Motorradfahrerin leicht verletzt wurde.

Eine 36-jährige Frau war am Dienstag mit ihrem Motorrad in der Gothaer Straße in Eisenach unterwegs, als sie ins Rutschen kam und stürzte.

Aus ungeklärter Ursache fuhr ein Fahrzeug aus der Gegenrichtung auf der falschen Fahrspur. Eine 55-jährige Autofahrerin musste deshalb nach links ausweichen. Die Motorradfahrerin musste ebenfalls die Fahrspur wechseln. Beim Wiedereinscheren kam die 36-Jährige dann ins Rutschen, verlor die Kontrolle über ihr Motorrad und kollidierte mit dem Fahrzeug der 55-Jährigen. Beim Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Durch den Zusammenprall entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro an beiden Fahrzeugen.

