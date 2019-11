Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Müllcontainer brennt in Eisenach-Nord

Einen brennenden Müllcontainer haben die Einsatzkräfte der Eisenacher Berufsfeuerwehr am Mittwochabend in der Ziegeleistraße im Plattenbaugebiet Eisenach-Nord gelöscht. Der Alarm war kurz nach 20 Uhr eingegangen. Der Müllcontainer wurde mit 400 Litern Wasser gelöscht, allerdings durch das Feuer komplett zerstört. Bereits einen Tag vorher mussten nach einem Brand in einem Keller eines Wohnblocks in der Ziegeleistraße vorsorglich 40 Menschen evakuiert werden.

Vor dem Brand des Müllcontainers war die Berufsfeuerwehr am Mittwoch um 18.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung von Julius-Lippold-Straße und Mühlhäuser Straße im Einsatz. Die Beamten sperrten die Unfallstelle ab, beseitigten auslaufende Betriebsstoffe und reinigten die Straße.