Musik führt in eine Welt im Gleichgewicht

Eisenach ist eben klein, da kreuzen sich auch die Wege der Musiker vielfach. Und so ist es nicht verwunderlich, dass das neue Video in den Eisenacher Wohnzimmer-Konzerten einen jungen Mann zeigt, der Unterricht bei zwei Interpreten hatte, die bereits auf unserer Playlist (erreichbar über die Internetseite dieser Zeitung) mit von der Partei sind. Niklas ist 22 Jahre alt und spielt seit seinem elften Lebensjahr Klavier.

Teile seiner musikalischen Ausbildung erhielt er von Yuliya Peters und Alexander Blume in Eisenach, auf der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen in der Klasse von Michael Lörcher und auf der Hochschule für Musik in Saarbrücken bei Prof. Anne Borg. „Das Klavier und die klassische Musik begeistern mich seither und mich fasziniert es neue Stücke zu entdecken, zu hören und zu spielen“.

„L´isle joyeuse“ heißt das Stück von Claude Debussy, das der Virtuose zu unseren Konzerten beisteuert und uns so mitnimmt auf „Die Insel des Glücks/der Freude“. Niklas Müller: „In der derzeit schweren Situation, träumen wahrscheinlich viele Menschen davon sich auf einer wunderschönen Insel aufzuhalten, auf der alles in Ordnung zu sein scheint, auf der die Welt noch im Gleichgewicht ist. Die fantasievolle, verträumte Musik des Stücks kann dabei helfen sich in dieses Gefühl zu versetzen.“

