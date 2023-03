Musik, Tanz und Stiegker Humor

Das Wartburgensemble mit einem Tanz-Medley bei der Generalprobe am Donnerstagabend.

Eisenach. Nach drei Jahren Pause wird der Sommergewinn wieder mit zwei Kommerschabenden eingeleitet.

Traditionell wird der Sommergewinn in diesem Jahr wieder mit zwei Kommerschabenden eine Woche vor dem eigentlichen Fest eingeläutet. Donnerstagabend probten alle Beteiligten den Ablauf auf der Bühne in der Werner-Aßmann-Halle, am Freitag- und Samstagabend wird dann ab 19.30 Uhr ein dreistündiges Programm aus Musik, Show, Tanz und Stiegker Humor geboten. Neben Frau Sunna und Herr Winter sind auch das Wartburgensemble, die Blütenfrauen, Hermine und Schorsch, der Tanzverein Eisenach, die Stiegker Frauen, die Germanen, die Wänst und die Jugend vom Stiegk sowie Poetry-Slammer Matthias Klaß und andere mit dabei. Die Abendkasse öffnet um 18 Uhr.