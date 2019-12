Mihla. Die Chöre Pro Musica und Salvation Choir und der Mihlaer Posaunenchor gestalteten ein Adventskonzert in der Mihlaer Kirche.

Musik zum Advent erklingt in Mihlaer Kirche

Zum ersten, aber sicher nicht letzten Mal gestalteten die Chöre Salvation Choir und Pro Musica sowie der Posaunenchor St. Martin ein Adventskonzert in der Mihlaer Kirche. Für die Akteure des etablierten Gospelchores Salvation Choir war die Teilnahme freiwillig. So ließ sich die mit gut 20 Akteuren vergleichsweise Schmalbesetzung des Mihlaer Vorzeige-Ensembles erklären. Das Publikum erlebte dennoch ein Konzert, das die musikalische Vielfalt im kleinen Ort demonstrierte, das neben traditionellen Werken für „Blech“ Lieder in Deutsch und Englisch bot und Unterhaltungswert besaß.