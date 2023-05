Ermittler gingen am 6. April 2022 mit einer großen Aktion in mehreren Bundesländern gegen mutmaßliche Rechtsextremisten vor. Dabei sind auch vier Personen aus dem Umfeld einer Eisenacher Kampfsportgruppe festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch. In Eisenach wurden das „Bull's Eye“ und das „Flieder Volkshaus“ (im Bild) durchsucht.