Nach 70 Ehejahren und im Altersheim glücklich

Sie sind zwar keine Treffurter, die beiden Jubilare Irmgard und Kurt Dogge, dennoch sind sie glücklich jetzt gemeinsam hier im ASB Altenpflegeheim Normannsteinblick wohnen zu dürfen. Ganz so einfach war das bei der großen Nachfrage nach Heimplätzen im Treffurter Pflegeheim nicht, denn zuerst war im Juni 2018 nur für den pflegbedürftigeren Kurt ein Zimmer frei. Als im Februar 2019 ein weiteres Zimmer frei wurde, konnte Irmgard glücklich ihrem Kurt nachfolgen.

So ganz weit weg war ja Treffurt auch früher nicht für die gebürtige Schierschwenderin Irmgard Weymer. Während es Kurt Dogge eher zufällig nach Schierschwende verschlug. Der aus Ostpreußen stammende heute 94-Jährige, war auf der Suche nach der Familie hier gestrandet. Aus der Gefangenschaft hatte er sich von München aus auf den Weg gemacht, um die hierher evakuierte Mutter und die Geschwister zu finden.

Auf dem Weg vom Bahnhof traf er seine Irmgard das erste Mal und fragte nach seinen Lieben. Die Sympathie beider füreinander war gleich so groß, dass man sich von nun an öfters im Dorf traf. So wurde aus der tiefen Zuneigung schließlich die Liebe, die nun mit 70 gemeinsamen Ehejahren gekrönt wurde.

Vor allem von viel Arbeit war die gemeinsame Zeit geprägt. Denn in der Landwirtschaft der Eltern war Irmgard groß geworden, absolvierte dort auch ihre Ausbildung und nach dem Übergang in die LPG arbeitete sie noch 28 Jahre lang im Rinderstall in Schierschwende. Kurt hatte nach seiner Ankunft zunächst Anstellung bei einem Bauern gefunden und die geübten Hände führten dann gemeinsam den Hof seiner Frau weiter.

In der LPG fand der gelernte Schlosser auch in der dortigen Betriebsschlosserei wieder in den Beruf zurück. Schließlich fanden beide so ihre berufliche Bestimmung bis zu ihrem Rentenalter. Zuvor hatte es allerdings noch andere Aufgaben und Aufregungen gegeben. Drei Töchter wurden da geboren und groß gezogen, die inzwischen die Familie mit sechs Enkeln und acht Urenkeln beschenkten und vergrößerten. Da kam auch das frühere Hobby von Irmgard zum Tragen, die gern mal die Stricknadeln in die Hand nahm. Ansonsten ließ ja die Arbeit kaum Zeit für Hobbys. Aber auch Schrecksekunden hielt das Leben des Jubelpaares bereit, als etwa Kurt bei der Waldarbeit in einen Jagdunfall verwickelt wurde. Aber gerade das arbeitsreiche Leben hat die Jubilare körperlich und geistig fit gehalten.

Mit ihrem Rollator kann Irmgard (90) den Freiraum im Altenpflegeheim noch gut auskosten, während Kurt (94) im Rollstuhl etwas eingeschränkter ist. Langeweile kommt bei der Jubilarin auch nicht auf, die noch viel liest und den Geist mit Rätseln fit hält.

Deshalb freuen sich jetzt auch alle Familienmitglieder , dass sie am 2. Januar das seltene Jubiläum der Gnadenhochzeit im Café unterhalb des Altenpflegeheimes gemeinsam feiern können. Glücklich und zufrieden tun das die Jubilare, die am Montagmorgen im Pflegeheim erfreut die Glückwünsche von Bürgermeister Michael Reinz (parteilos) entgegennahmen und mit den Gästen und der Pflegedienstleitung anstießen.