Nach dem Feuer im Theater: Konzerte werden verlegt

Auch wenn die Schocknachricht noch lange nicht verdaut ist, im Landestheater herrschte am Donnerstag Hochbetrieb. Das Ballett-Ensemble reiste nach Gotha, um hier Donnerstag- und Freitagabend den Ballett-Abend „Wir“ zu präsentieren. Das Theater selbst ist nach dem jüngsten Brand vorerst geschlossen (unsere Zeitung vom 1. Oktober), Aufführungen können bis auf Weiteres nicht stattfinden. Alle vereinbarten Gastspiele des Balletts außerhalb werden aufrechterhalten, hieß es von Theaterseite. Dazu zählen auch die Aufführungen am 23. Oktober am Meininger Staatstheater, am 24. Oktober am Nationaltheater Weimar und am 14. November am Theater Erfurt.

In der Verwaltung arbeiteten Mitarbeiter daran, welche für Oktober geplanten Konzerte möglicherweise an andere Orte verlegt werden können. Das 1. Sinfoniekonzert der Thüringen-Philharmonie am 9. Oktober wird im Kulturhaus Gotha stattfinden. Es wird statt der geplanten zwei Konzerte einen Termin um 18 Uhr in Gotha geben, sagte Theatersprecherin Sistrut Vogel. Die bereits erworbenen Karten, egal zu welchem der beiden Termine, behalten Gültigkeit. Die Kartenbesitzer würden vom Besucherservice mit allen Informationen dazu angeschrieben. Geprüft werde, berichtet Vogel, ob ein Bustransfer eingerichtet werden kann. Konzertbesucher, die nicht nach Gotha fahren möchten, können ihre Karten an der Theaterkasse zurückgeben.

Die Operngala am 23. Oktober soll in die Georgenkirche, das Konzert zum Bachfest am 30. Oktober in die Nikolaikirche in Eisenach verlegt werden, heißt es aus dem Theater. Die Proben für das neue Stück des Jungen Schauspiels „Der kleine Prinz“ beginnen kommende Woche auf der Probebühne im Werkstatt-Gebäude in der Goethestraße. Überlegt wird, das Stück in der Weihnachtszeit mobil zu zeigen.

Seit Donnerstag hat auch die Theaterkasse regulär wieder geöffnet, hier können gebuchte Karten zurückgegeben werden.

Unklar ist bisher, wann das Theater nach dem Feuer auf der Unterbühne wieder öffnen kann. Gestern schauten sich Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff und Oberbürgermeisterin Katja Wolf (beide Linke) vor Ort um. „Es wird alles getan, damit das Gebäude schnell ertüchtigt wird. Dieses Haus wird so schnell wie möglich wieder aufgemacht“, ließ Hoff über eine Sprecherin der Stadt nach dem Besuch erklären. In der nächsten Woche, teilte Stadtsprecherin Janina Walter mit, wird ein Gutachter die Schäden beurteilen. Wolf und Hoff hätten bei ihrem Besuch auch den Feuerwehrkräften für deren Einsatz gedankt. Die Feuerwehrbeamten erläuterten vor Ort, dass die Brandmeldeanlage im Theater – insgesamt hatten in der Brandnacht 20 Brandmelder ausgelöst – dafür gesorgt hatte, dass Schlimmeres verhindert werden konnte. Die Anlage konnte aufgrund der Finanzierung des Freistaates 2019 eingebaut werden.

Der Kulturminister sicherte seine Unterstützung zu: „Das Landestheater ist ein wichtiger Standort. Die Brände schaden nicht nur dem Gebäude, sondern der gesamten Theaterstruktur der Region. Da müssen und werden wir zügig reagieren.“

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand am 30. September gegen 2 Uhr etwas bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 03691/ 26 11 24 (Bezugsnummer 0228274/2020) zu melden.

Die Theaterkasse hat Dienstag und Mittwoch, 10 bis 15 Uhr, Donnerstag und Freitag, 13 bis 18 Uhr geöffnet.