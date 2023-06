Im Anschluss an ein Fußballspiel in Tiefenort ist es zu einer Schlägerei gekommen. (Symbolbild)

Nach Fußballspiel: Gruppe lauert in Tiefenort 25-Jährigem auf

Tiefenort. Im Nachgang eines Fußballspiels in Tiefenort ist ein 25-Jähriger von mehreren Personen attackiert worden. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Im Nachgang eines Fußballspiels in Tiefenort ist es am vergangenen Sonntag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Laut Polizei kam es bereits im Stadion zu einem verbalen Streit um ein Trikot.

Ein 25-Jähriger habe ausgesagt, im Anschluss an das Wortgefecht in den Bauch geschlagen worden zu sein. Der Sicherheitsdienst habe die Beteiligten getrennt und alle haben das Spiel angesehen. Nach dem Abpfiff habe der 25-Jährige zu seinem in der Großen Amtsgasse abgestellten Fahrzeug gehen wollen. Auf dem Weg haben ihm die Kontrahenten aufgelauert und ihn bis zum Auto verfolgt.

Dort griffen sie den 25-Jährigen an und schlugen auf ihn ein, wie die Polizei mitteilte. Die Täter haben gestellt werden können. Allerdings seien weitere Zeugenaussagen für die Ermittlungen notwendig. Wer das Geschehen gesehen oder gefilmt hat, wird gebeten, sich unter Telefon: 03695 / 5510 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.