Nach Unfall in Eisenach Schaden von mehr als 10.000 Euro

Eisenach Dieser Unfall ereignete sich am Abend.

Ein 57-Jähriger Tiguan-Fahrer fuhr am Montagabend in Eisenach laut Polizei auf der Mühlhäuser Straße in Richtung Rennbahn. Ihm entgegen kam ein Opelfahrer, welcher an der Kreuzung zur Julius-Lippold-Straße nach links abbiegen wollte. Dabei übersah der 23-Jährige den bevorrechtigten Tiguanfahrer im Gegenverkehr, kam beim Abbiegen ins Rutschen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Tiguan.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden im fünfstelligem Bereich. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keine Person verletzt. Der Opel musste nach dem Unfall vom Abschleppdienst geborgen werden.

