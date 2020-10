So unterschiedlich die Formate auch waren, es waren keine reinen Feierstunden, zu denen in der Wartburgregion eingeladen wurde. Überall mischten sich bei den Rednern in die Worte der Freude über das Jubiläum „30 Jahre Deutsche Einheit“ auch nachdenkliche Sequenzen.

Jeder hat eben seine eigenen, ganz persönlichen Erinnerungen an die Einheit. Wobei sich bei den meisten Menschen gar nicht der 3. Oktober selbst als das einschneidende Erlebnis in Herz und Seele gebrannt hat. Die eigentlichen Wendetage 1989, die Euphorie und so manche Enttäuschung danach prägen die Erinnerung auch der Menschen in der Region viel mehr.

Der Nationalfeiertag selbst ist ein ganz wichtiges Symbol für die auch staatliche Überwindung der Teilung der beiden deutschen Staaten. Es gibt, das wussten alle Redner zu berichten, aber noch viel zu tun, damit sich die Deutschen auch wirklich einig fühlen.

Wie es aber die Gemeinden rund um den Heldrastein oder die Menschen in Kleinensee und Großensee, die Städtepartnerschaften Eisenach/Marburg oder Ruhla/Schalksmühle vormachen, wie diese Einheit nicht nur in Reden gelobt, sondern auch jenseits der Termine von Jubiläen gelebt wird, ist der eigentlich Mutmacher an solchen Tagen.