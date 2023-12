Nachpflanzungen im Schlosspark Altenstein

Bad Liebenstein 70 Bäume müssen in diesem Winter gefällt werden

Im Schlosspark Altenstein in Bad Liebenstein pflanzt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) rund 30 Bäume an gartendenkmalpflegerisch relevanten Standorten nach. Die Setzlinge wurden vorausschauend durch natürliche Aussaat vom Altbestand gewonnen, ihre Verwendung trägt so zum Erhalt der genetischen Vielfalt bei. Sie ersetzen einen Teil der in den vergangenen Jahren erheblich angestiegenen Baumverluste im Park.

Wie die Stiftung weiter mitteilt, müssen rund 70 Bäume in diesem Winter im Schlosspark Altenstein gefällt werden. Grund dafür seien starke Schäden durch lang anhaltende Trockenperioden und Windbruch. Die Baumverluste 2023 sind damit im Schlosspark weiterhin zwei- bis dreimal so hoch wie vor den Dürrejahren ab 2018.

„Wir führen regelmäßig Baumkontrollen durch, denn wir müssen größtmögliche Sicherheit gewährleisten“, erklärt Parkverwalter Toni Kepper. „Die großen Schäden durch Trockenheit in den Baumbeständen haben in den vergangenen Jahren den Aufwand für die Verkehrssicherung enorm erhöht, dabei benötigen wir eigentlich jede Hand für die Pflege des 160 Hektar großen Landschaftsparks.“

Stählerne Stützen schützen Einzelbäume im Park

Im Rahmen der Nachpflanzungen werden aktuell verlorene Solitärbäume ersetzt, die für das Gartendenkmal besonders wichtig sind. „Kronenformen, Laubfarben und Wuchsformen der Bäume, aber auch die Anordnung der Solitäre, wurden für den Landschaftspark einst bewusst ausgewählt“, erklärt Dietger Hagner, Gartenreferent der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten.

Wichtige, landschaftsprägende Bäume werden im Schlosspark Altenstein schon seit Jahren abgestützt. Foto: Dirk Bernkopf

Von den Gartenkünstlern des 19. Jahrhunderts gepflanzt, sind die Bäume über die Zeit in die durchdacht komponierten Landschaftsbilder hineingewachsen. Bei der Pflege historischer Parkanlagen wird deshalb versucht, die bedeutsamen Altbäume so lange wie möglich zu halten. Im Innenpark des Schlossparks Altenstein erhielten deshalb 2023 eine Roßkastanie und eine Zwillingsesche aufwendige Abstützungen aus Stahl. „Wenn in letzter Konsequenz Altbäume durch Nachpflanzungen ersetzt werden müssen, wird in der Gartendenkmalpflege bevorzugt auf vorhandenes Material vom gleichen Standort zurückgegriffen. Die jungen Pflanzen können sich besser an den Park anpassen und haben eine größere Chance, den Klimaveränderungen zu trotzen. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie eine ähnliche Wirkung im Park entfalten wie die Vorgänger“, so Hagner.

Auch in den geschlossenen Waldbeständen, die einen Teil des Schlossparks Altenstein ausmachen, müssen Bäume gefällt werden. Hier wird jedoch die natürliche Sukzession genutzt und durch gezielte Pflege gesteuert, um die beabsichtigten Parkwald-Bilder zu erreichen.